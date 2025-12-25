Парламент Алжира признал французский колониализм преступлением

Депутаты алжирского Национального народного собрания единогласно проголосовали за соответствующий законопроект, в котором содержится требование официальных извинений Парижа

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Fateh Guidoum

РАБАТ, 25 декабря. /ТАСС/. Национальное народное собрание (парламент) Алжира одобрило законопроект, в котором более чем столетняя колонизация Францией алжирской территории признается государственным преступлением. Об этом сообщила газета Ennahar.

Депутаты алжирского парламента проголосовали за представленный законопроект единогласно. Документ возлагает на Францию "юридическую ответственность за ее колониальное прошлое в Алжире и вызванные им трагедии алжирского народа". В одобренном Национальным народным собранием законопроекте французская колонизация названа "государственным преступлением", в нем также содержится требование "официальных извинений" Парижа. Среди преступлений французских колонизаторов названы, в частности, внесудебные казни, пытки и изнасилования, а также производившиеся на территории Алжира ядерные испытания и разграбление природных ресурсов страны.

Как отмечает Ennahar, голосование в парламенте было проведено при согласии всех без исключения политических блоков, которые считают законопроект "объединяющим национальным требованием, выходящим за рамки партийных разногласий". Этот законопроект, добавляет газета, был одобрен на основе "общеалжирского национального консенсуса".

В последнее время отношения между Францией и Алжиром складываются крайне напряженно. В частности, в конце июля 2024 года власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла в Париже. Алжир был колонией Франции с 1830 по 1962 год. Независимость от Франции страна получила в результате национально-освободительной войны (1954-1962).