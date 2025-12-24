ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Эксперт Верноле назвал план Зеленского из 20 пунктов шагом назад

По его мнению, предложение Киева умаляет явные преимущества России, приводя позиции почти к равенству, не учитывая важные реалии, не давая гарантий защиты прав русскоговорящего населения и православной церкви
Редакция сайта ТАСС
17:41

РИМ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. План Владимира Зеленского из 20 пунктов - это шаг назад по сравнению с первым американским вариантом украинского урегулирования. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал вице-президент Центра исследований "Евразия - Средиземноморье" Стефано Верноле.

Читайте также

Киев показал мирный план. Гарантии от НАТО, ЕС и сохранение войск в Донбассе

По его мнению, предложение Киева умаляет явные преимущества России, приводя позиции почти к равенству, не учитывая важные реалии, не давая гарантий защиты прав русскоговорящего населения и православной церкви. "Сохранение численности [украинских] войск на уровне 800 тыс. - не означает демилитаризации, и гарантии безопасности по модели 5-й статьи устава НАТО - это на грани того, что может принять Россия. Этот план - шаг назад и вряд ли может быть принят Москвой", - сказал эксперт.

Он отметил, что после почти четырех лет СВО контролируемые Киевом территории сократились на 20%, поэтому условия не могли не измениться по сравнению с предложениями на стамбульских переговорах вскоре после начала спецоперации.

"План [президента США Дональда] Трампа приближался к некоторым условиям России, хотя и не был полным и не учитывал важного факта укрепления влияния России в глобальном мироустройстве, что предполагало окончание гегемонии США в мире", - добавил он. Кроме того, по его мнению, не исключалось возвращение к конфликту в случае смены вашингтонской администрации - между НАТО и РФ. Эксперт полагает, что заключение "временного соглашения" по Украине может привести к возобновлению столкновения, дав время НАТО реорганизоваться. По его мнению, Запад не отказался от своих "изначальных целей, которые ставились, когда Россию вынуждали начать СВО, а именно - раскола страны и смены режима". 

УкраинаИталияЗеленский, Владимир Александрович