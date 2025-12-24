Эксперт Верноле назвал план Зеленского из 20 пунктов шагом назад

РИМ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. План Владимира Зеленского из 20 пунктов - это шаг назад по сравнению с первым американским вариантом украинского урегулирования. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал вице-президент Центра исследований "Евразия - Средиземноморье" Стефано Верноле.

По его мнению, предложение Киева умаляет явные преимущества России, приводя позиции почти к равенству, не учитывая важные реалии, не давая гарантий защиты прав русскоговорящего населения и православной церкви. "Сохранение численности [украинских] войск на уровне 800 тыс. - не означает демилитаризации, и гарантии безопасности по модели 5-й статьи устава НАТО - это на грани того, что может принять Россия. Этот план - шаг назад и вряд ли может быть принят Москвой", - сказал эксперт.

Он отметил, что после почти четырех лет СВО контролируемые Киевом территории сократились на 20%, поэтому условия не могли не измениться по сравнению с предложениями на стамбульских переговорах вскоре после начала спецоперации.

"План [президента США Дональда] Трампа приближался к некоторым условиям России, хотя и не был полным и не учитывал важного факта укрепления влияния России в глобальном мироустройстве, что предполагало окончание гегемонии США в мире", - добавил он. Кроме того, по его мнению, не исключалось возвращение к конфликту в случае смены вашингтонской администрации - между НАТО и РФ. Эксперт полагает, что заключение "временного соглашения" по Украине может привести к возобновлению столкновения, дав время НАТО реорганизоваться. По его мнению, Запад не отказался от своих "изначальных целей, которые ставились, когда Россию вынуждали начать СВО, а именно - раскола страны и смены режима".