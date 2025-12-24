Силы безопасности Сирии задержали главаря террористов ИГ в Дамаске

У боевиков изъяли пояса с взрывчаткой и оружие, говорится в заявлении начальника провинциального управления МВД генерала Ахмеда ад-Даллати

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники сил внутренней безопасности Сирии провели спецоперацию, в ходе которой был cхвачен главарь террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Дамаске. Об этом говорится в заявлении начальника провинциального управления МВД генерала Ахмеда ад-Даллати, распространенном в X.

"Наши спецподразделения в сотрудничестве с военной разведкой и силами международной коалиции провели операцию по уничтожению оплота ИГ в столичном пригороде Муадамия, - указывается в тексте. - В результате был арестован главарь террористической ячейки в Дамаске Таха аз-Зуаби и ряд его сообщников. У них были изъяты пояса с взрывчаткой и оружие".

Как отметил ад-Даллати, рейд был проведен после того, как поступил сигнал о существовании террористической ячейки от местных жителей, которые оказали содействие силовикам в поимке преступников. "Это серьезный удар по организации ИГ, который свидетельствует о готовности наших сил безопасности к противостоянию любой угрозе стабильности в Дамаске и его окрестностях", - подчеркнул генерал.

13 декабря в районе Пальмиры был обстрелян совместный сирийско-американский патруль. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц.

14 декабря в ходе вооруженной вылазки боевиков ИГ в Идлибе погибли четверо сотрудников дорожно-патрульной службы.