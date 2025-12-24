Polsat: в Польше чиновники пытались занять бывшее здание генконсульства РФ

Внутрь их не пустили

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Польские чиновники попытались пройти на территорию бывшего здания генконсульства РФ в Гданьске и захватить его, однако никто не открыл им дверь. Об этом 24 декабря сообщил телеканал Polsat со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

"Видно, что кто-то находится на территории", - приводит телеканал заявление главы пресс-службы мэрии Гданьска Изабелы Козицки-Прус.

Она подчеркнула, что все действия предпринимаются по согласованию с Министерством иностранных дел Польши.

Ранее Последнее работавшее в Польше российское генконсульство в Гданьске прекратило свою работу. "Уважаемые посетители генконсульства! С сожалением вынуждены говорить о закрытии генерального консульства России в Гданьске по решению польских властей", - заявил в видеообращении генконсул России в Гданьске Сергей Семенов.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть с 23 декабря последнее работающее на польской территории генконсульство РФ в Гданьске. Москва в качестве ответной меры приняла решение о закрытии с 30 декабря 2025 года генконсульства Польши в Иркутске. Ранее в октябре 2024 года и мае 2025 года власти Польши закрыли генконсульства РФ в Познани и Кракове, в ответ на это в РФ были закрыты польские консульства в Санкт-Петербурге и Калининграде.