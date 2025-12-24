Рубио: США ждут, что в Гондурасе примут итоги выборов президента

Американский госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты настроены на развитие сотрудничества с республикой в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация рассчитывает на то, что политические силы Гондураса будут уважать итоги президентских выборов в стране, США настроены на развитие сотрудничества с республикой в сфере безопасности. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

"США поздравляют избранного президента Гондураса Насри Асфуру с безусловной победой на выборах, которая подтверждена Национальным избирательным советом, - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. - Мы рассчитываем на совместную работу с его будущей администрацией по развитию двустороннего и регионального сотрудничества в сфере безопасности, на прекращение нелегальной миграции в США, а также на укрепление экономических связей между нашими странами". "США призывают все стороны уважать утвержденные итоги [выборов], чтобы правительство Гондураса могло обеспечить быструю передачу полномочий избранному президенту Насри Асфуре", - добавил Рубио.

Национальный избирательный совет Гондураса 24 декабря объявил победителем президентских выборов в стране Асфуру, который является представителем Национальной партии. Он набрал 40,27%, на втором месте - кандидат от Либеральной партии Сальвадор Насралла, за которого отдали голоса 39,53% избирателей. Кандидат от правящей партии LIBRE Рикси Монкада получила 19,19% голосов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался в поддержку Асфуры. Ранее на этой неделе Госдепартамент выразил обеспокоенность сложившейся в Гондурасе после президентских выборов ситуацией и призвал руководство страны и основные политические силы не вмешиваться в работу избирательного совета.

Трамп накануне выборов, прошедших в Гондурасе 30 ноября, призывал жителей страны отдать свой голос за Асфуру. Монкаду он назвал коммунисткой, а Насраллу - "почти коммунистом". Асфура, по мнению американского лидера, является "другом свободы". Трамп пообещал всестороннюю поддержку Гондурасу со стороны Вашингтона в случае победы кандидата от Национальной партии. Американский лидер также заявил о помиловании бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, отбывавшего 45-летний срок в США по обвинению в наркотрафике.