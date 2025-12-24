Азаров: план Зеленского показал намерения Киева преследовать русскоязычных и УПЦ

По словам экс-премьера Украины, Зеленский продолжит линию на уничтожение УПЦ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Озвученный Владимиром Зеленским мирный план показывает, что Киев намерен и дальше ущемлять права русскоязычных и верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"С точки зрения Зеленского, продолжится все это дело. То есть он будет продолжать линию на уничтожение УПЦ. Потому что ничего [в плане] конкретного не говорится. Ничего не говорится о русском языке абсолютно, о правах русской общины Украины или русских людей, вообще ничего", - сказал он.

По словам экс-премьера, пункт о соблюдении прав граждан в опубликованном в плане изложен очень размыто. В 13-м пункте плана упоминается лишь то, что Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств. "Какой-то мутный пункт о том, что будут придерживаться каких-то европейских правил. Так а чего они сами сейчас не придерживаются этих европейских правил с точки зрения прав и свобод человека? Какие там европейские правила? Ничего не говорится о свободе УПЦ, собираются ли продолжать линию дальше на ее ликвидацию. Там все это мутно очень изложено и нечетко", - подчеркнул Азаров.

24 декабря Зеленский представил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 устава НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты по вопросам территорий и ЗАЭС, однако по ним США и Украина компромисса не достигли.