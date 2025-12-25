Азаров: планы Зеленского сохранить численность ВСУ говорят, что ему не нужен мир

По словам экс-премьера Украины, экономика страны не способна содержать армию в 800 тыс. человек в мирное время

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Стремление Владимира Зеленского сохранить численность ВСУ на уровне 800 тыс. человек в мирное время, когда экономика не способна потянуть содержание такой армии, лишь подтверждает, что он даже не думает о мире. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров, комментируя представленный Зеленским мирный план.

"Зеленский оставляет 800 тыс. - это абсолютно нереально, это, так сказать, армия военного времени. То есть ни о каком мире Зеленский там не рассуждает", - сказал он.

"Содержать это абсолютно нереально с точки зрения экономики Украины. То есть украинская экономика не потянет такую огромную армию", - добавил экс-премьер.

По его словам, еще до конфликта для Украины было "большой проблемой" содержать армию численностью до 180 тыс. человек. "А 800 тыс. - тем более. На что расчет? Расчет только на одно - продолжение военных действий", - резюмировал Азаров.