Постпред США при НАТО: конфликт на Украине может завершиться в течение 90 дней

Предстоящая зима может быть особенно тяжелой для Украины, отметил Мэтью Уитэкер

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер высказал предположение, что конфликт на Украине, если его удастся завершить, может быть урегулирован в течение 90 дней.

"Если это случится (завершение конфликта - Прим. ТАСС), то это случится в течение следующих 90 дней", - заявил он в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что предстоящая зима может быть крайне тяжелой для Украины из-за ударов ВС РФ по объектам энергетики. "Но и украинцы лоббируют нанесение своих собственных ударов. <...> Все это должно прекратиться", - отметил Уитэкер.

Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва имеет возможность сформулировать позицию и продолжить переговоры с США по имеющимся каналам после того, как была получена информация о результатах поездки спецпредставителя российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Майами (штат Флорида). В Майами 20 и 21 декабря состоялись переговоры по украинскому урегулированию. С американской стороны в консультациях принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.