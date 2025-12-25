Трамп заявил, что США ударят по наземным объектам наркомафии в Латинской Америке

По словам американского президента, из-за действий военных объемы наркотрафика в Соединенные Штаты морем сократились на 96%

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что американские вооруженные силы начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями.

Американский лидер, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), отметил, что в результате принятых американскими военными мер объемы контрабанды наркотиков в США морем "сократились на 96%". "На 96%, только подумайте. Теперь мы займемся этим на суше", - добавил Трамп, имея в виду возможность нанесения ударов по наземным целям, связанным с наркокартелями. "На самом деле на суше это будет проще", - подчеркнул он во время обращения по случаю зимних праздников к американским военным, находящимся за пределами США.

Трамп в последние недели неоднократно заявлял, что Вашингтон начнет бороться с контрабандой наркотиков из Латинской Америки на суше. Он, в частности, допускал, что США будут наносить удары по территории Венесуэлы. Глава вашингтонской администрации утверждал, что американская сторона располагает подробными сведениями о маршрутах перевозки наркотиков в регионе.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford. Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали почти 100 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

16 декабря Трамп объявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер заявил, что США считают венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".