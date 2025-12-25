Эксперт Сеспедес: культура Франции теряет из-за утери связи с искусством России

Философ отметил, что ранее Париж и Москву поддерживали очень тесные культурные связи

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Современная французская культура страдает от ограничения связей с русским искусством, которому присуща эмоциональная и аналитическая глубина, недостаточного знания во Франции российской истории и сильного американского влияния. Таким мнением поделился с ТАСС французский философ Венсан Сеспедес перед выступлением с лекцией в Российской академии музыки имени Гнесиных.

"Что теряет Франция - все очень просто. Она теряет российскую составляющую, которая приносит огромную эмоциональную глубину, глубину анализа, сложность в понимании человеческой природы. Есть лишь одна область, где Франция остается по-настоящему русской, - это литература и театр. С Достоевским, Толстым, с музыкой - Рахманиновым, Прокофьевым - мы любим эту Россию. Мы любим Россию, но не знаем ее и не хотим ее узнавать", - считает собеседник агентства.

Сеспедес отметил, что ранее Франция и Россия поддерживали очень тесные культурные связи, однако сегодня французская пропаганда стремится показать, что Россия, с точки зрения французов, является чем-то радикально иным. "В результате французы плохо знают Россию, которая гораздо лучше знает нашу страну. И на это есть как минимум три причины. Во-первых, мы находимся под сильным американским влиянием - через Голливуд, кино, музыку. Наш культурный вектор гораздо более американский. Во-вторых, [это] история Франции - с наполеоновским стремлением завоевать Россию, с идеей о неприступности России <…>. И третья причина заключается в том, что мы просто не знаем историю России. Мы не знаем историю великих русских композиторов, русских ученых", - добавил он.

По словам Сеспедеса, это его 21-я поездка в РФ. Его цель в родной республике - наладить связь с Россией и продвигать межкультурный диалог, ведь, по его мнению, искусство находится выше политики.