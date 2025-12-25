Elnashra: в Ливане при ударе израильского БПЛА погибли два бойца "Хезболлах"

Они находились в пикапе, по которому выпустили ракеты

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Два члена вооруженного крыла шиитского движения "Хезболлах" погибли при атаке израильского беспилотника в населенном пункте Хош-эс-Сейид Али на севере Ливана. Об этом сообщил новостной портал Elnashra.

По его информации, погибшие бойцы находились в пикапе, по которому были выпущены ракеты. Оба погибли на месте от полученных ранений.

Пограничный с Сирией регион Хермель в северной части страны служит одним из основных форпостов шиитских отрядов. Последний раз израильские ВВС наносили удары по расположенным там базам 22 ноября.

24 декабря израильские самолеты атаковали объекты "Хезболлах" в шести районах Южного Ливана. Представитель израильской армии Авихай Эдри заявил, что ракетные удары наносились по местам, где были зафиксированы попытки шиитских бойцов восстановить разрушенную военную инфраструктуру.

По данным МВД республики, с начала года Израиль совершил свыше 5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак и обстрелов погибли 376 человек и 987 получили ранения.