Зеленский возглавил антирейтинг предполагаемых кандидатов на пост президента

Более 22% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не стали бы голосовать за него

Владимир Зеленский © Martin Sylvest Andersen/ Getty Images

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский возглавил антирейтинг предполагаемых кандидатов на возможных будущих выборах президента Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis.

Согласно опросу, более 22% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не стали бы голосовать за Зеленского. Еще 21,8% респондентов не отдали бы свой голос за экс-президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). 16,6% украинцев не стали бы голосовать за депутата Верховной рады Юрия Бойко, а 10,6% - за экс-премьера Украины Юлию Тимошенко.

Опрос проводился с 12 по 18 декабря методом личного интервью (face-to-face) на территории, подконтрольной Киеву. В нем приняли участие 2 тыс. человек старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки приблизительно равна 2,6%.

Полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил хозяин Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Зеленского "нет шансов переизбраться легально" на новый срок. По ее словам, одержать победу он сможет только благодаря использованию "так называемого молдавского сценария, с задействованием избирателей числа украинской диаспоры, которые проживают в Европе, США, Канаде, в других странах".