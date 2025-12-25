Постпред Украины Мельник указал на потерю Киевом поддержки в ООН

По словам дипломата, условия становятся для республики все более сложными

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник пожаловался, что Украина теряет поддержку в организации.

Мельник отметил, что если в начале 2022 года за предлагавшиеся Украиной и ее союзниками резолюции на Генеральной Ассамблее ООН голосовали около 140 стран, то теперь их гораздо меньше. "Условия становятся для Украины все более сложными. Все тяжелее не только на линии фронта, но и на скользком дипломатическом паркете ООН", - заявил посол в интервью изданию "Украинская правда".

Украинский дипломат также рассказал о теплом приеме постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи и его первого заместителя Дмитрия Полянского на мероприятии по случаю завершения Словенией двухлетнего периода работы в Совете Безопасности всемирной организации.