В Тбилиси заявили, что ЕС с радостью вводил санкции против Грузии

Но когда США стали вводить рестрикции против представителей Евросоюза, это их стало огорчать, отметил генсекретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе

ТБИЛИСИ, 25 декабря. /ТАСС/. Брюссель радовался санкциям в отношении грузинских политиков, однако когда США стали вводить рестрикции против представителей ЕС, это их стало огорчать. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Им (ЕС - прим. ТАСС) не понравились санкции, так как это сказалось на них. А когда сами вводили против других стран санкции и радовались этому, как объяснить? Получается, что мы имеем дело с двойными стандартами, - сказал Каладзе - Помните, какие заявления делались в адрес Грузии, а несколько стран Европы ввели санкции против Грузии и конкретных политиков. Получается, что мы попросту имеем дело с двойными стандартами: то, что в общем контексте приемлемо для них, нельзя нам".

США ввели во вторник визовые ограничения в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона, а также некоторых других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Бывший еврокомиссар, в частности, назван "идейным вдохновителем" закона ЕС о цифровых услугах, благодаря которому в Евросоюзе был заметно усилен контроль над некоторыми интернет-платформами.

Как подчеркнул американский госсекретарь Марко Рубио в письменном заявлении, США запрещают въезд в страну "ключевым лицам" глобального комплекса, который пытается установить цензуру. По словам главы Госдепартамента, "идеологи в Европе" пытаются "заставить американские платформы наказывать" граждан США за выражение определенных точек зрения. Рубио также отметил, что Вашингтон будет готов расширить этот санкционный список в случае необходимости.