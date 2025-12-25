Бизнесмен Теттаманти: Швейцария должна уважать Россию и вести с ней дела

На вопрос, как он оценивает планы США по выходу из украинского конфликта и заключению мира, швейцарский бизнесмен ответил, что Вашингтон "допустил серьезные ошибки во внешней политике"

ЖЕНЕВА, 25 декабря. /ТАСС/. Швейцарцы должны уважать Россию и вести с ней дела. Такое мнение выразил крупный швейцарский бизнесмен Тито Теттаманти, входящий в топ-300 самых обеспеченных людей конфедерации.

"Мы должны уважать русских и вести с ними дела, - заявил он в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. - Запад совершил ошибку, слишком сильно вмешавшись в дела Украины, чтобы ослабить Россию".

На вопрос, как он оценивает планы США по выходу из украинского конфликта и заключению мира, Теттаманти ответил, что Вашингтон "допустил серьезные ошибки во внешней политике". Сейчас "это исправляется", поскольку теперь "американцы поняли, что больше не могут осуществлять гегемонистскую политику".