Экс-министра обороны Грузии Ахалаю задержали по делу о штурме дворца президента

Вместе с ним задержали его жену Ани Надареишвили, но позже отпустили

Редакция сайта ТАСС

© Fotokon/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

ТБИЛИСИ, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии в качестве главного организатора штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября задержали Бачо Ахалаю, занимавшего пост министра обороны во времена президентства Михаила Саакашвили. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе.

"Исходя из собранных улик, с точностью подтверждается личность главного организатора событий 4 октября в Грузии. Соответственно, нами задержан Бачана (Бачо) Ахалая", - сказал Маградзе, добавив, что вместе с экс-министром была задержана его жена Ани Надареишвили, однако силовики ее отпустили. В отношении Надареишвили делопроизводство продолжается.

Как отметили в СГБ, силовики изучили переписку, а также звонки, которые осуществлял Ахалая посредством телефонного приложения с другими организаторами и участниками штурма президентского дворца. Маградзе уточнил, что IP-адрес, через который Ахалая общался с соучастниками преступления, принадлежал его жене. Правоохранители с точностью до минуты сумели восстановить картину произошедшего.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в тот день свержение власти, призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия: известного оперного певца Паату Бурчуладзе, экс-генпрокурора Муртаза Зоделаву, оппозиционеров Ираклия Надирадзе и Паату Манджгаладзе, а также бывшего военного Лашу Беридзе. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Также задержаны более 40 участников беспорядков.

В тот же день телекомпания Imedi распространила запись телефонного разговора якобы между Ахалаей и Бурчуладзе. Утверждалось, что запись, аутентичность которой не была установлена, сделана за несколько дней до проведения акции. На ней слышно, как, предположительно, Ахалая дает поручения Бурчуладзе и, в частности, говорит о том, что на предстоящем митинге должна быть пролита кровь.

Ахалая занимал пост министра обороны Грузии при президентстве Саакашвили с 2009 по 2012 год. Он был одним из самых влиятельных чиновников тех времен. Его задержали в 2012 году после смены власти в стране и признали виновным в различных эпизодах, приговорив к девяти годам тюрьмы. Ахалая вышел на свободу в 2022 году. В оппозиционной деятельности активного участия он не принимал.