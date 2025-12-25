В Бундестаге считают, что у ВС ФРГ есть возможности для обеспечения мира на Украине

Это может быть, например, патрулирование воздушного пространства, обучение или материально-техническая поддержка, заявил глава комитета по обороне Томас Ревекамп

БЕРЛИН, 25 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага (парламента Германии) по обороне Томас Ревекамп заявил, что Бундесвер (ВС ФРГ) обладает возможностями, которые можно было бы использовать для обеспечения мира на Украине.

"Очевидно, что Европе, а следовательно, и Германии необходимо значительное наращивание потенциала, чтобы в будущем соответствовать требованиям НАТО. Тем не менее Бундесвер уже сейчас располагает возможностями, которые мы могли бы использовать и для поддержания мира на Украине. Это может быть, например, патрулирование воздушного пространства, обучение или материально-техническая поддержка", - заявил Ревекамп в интервью газете Die Welt.

Он утверждал, что ВС ФРГ "обладают возможностями, которые они могут использовать, в том числе и на Украине". Гарантии безопасности, по словам главы комитета Бундестага, "не подразумевают постоянного размещения нескольких тысяч военных, как в Литве". Скорее, как указал он, речь идет об обеспечении мирного процесса.

24 декабря Владимир Зеленский огласил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. В частности, план включает такие пункты, как подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении между Россией и Украиной с мониторингом на линии соприкосновения (без деталей), гарантии безопасности (также без деталей). Кроме того, согласно этому плану, численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время.

Россия считает актуальным принцип коллективного предоставления гарантий для Украины, при этом Москва отвергает гарантии безопасности Киеву в логике противостояния РФ. Как заявлял ранее глава российского МИД Сергей Лавров, вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России".