Советник офиса Зеленского: у Украины нет денег на проведение выборов

По словам Михаила Подоляка, в украинский бюджет заложены другие приоритетные расходы, в частности на милитаризацию

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк © AP Photo/ Nicolae Dumitrache

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Украина не сможет профинансировать проведение выборов, это должны сделать другие страны, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Это не мы должны финансировать. Объективно мы не вытянем это, потому что у нас дефицитный бюджет", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Новости Live".

По словам Подоляка, в украинский бюджет заложены другие приоритетные расходы, в частности на милитаризацию.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве решили не проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до отмены военного положения. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский сообщил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже смогли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения волеизъявления.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь украинской территории в день проведения там голосования. Он также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в РФ, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.