Социолог Юнг назвал Писториуса самым популярным политиком в ФРГ

БЕРЛИН, 25 декабря. /ТАСС/. Немецкий социолог, руководитель исследовательской группы Wahlen Маттиас Юнг заявил, что в Германии есть только один популярный политик, им является министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДПГ).

"В Германии есть только один популярный политик - министр обороны Борис Писториус. Писториус пользуется необычайной популярностью, особенно по сравнению с [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцем, другими политиками из СДПГ, такими как [вице-канцлер, глава Минфина] Ларс Клингбайль, и особенно учитывая низкий рейтинг одобрения СДПГ", - заявил Юнг в интервью газете Der Tagesspiegel.

На вопрос о том, как жители ФРГ оценивают кабмин страны, социолог ответил, что "мнение о правительстве Германии во многом зависит от удовлетворенности канцлером". "Есть небольшие различия - если более мелкий партнер по коалиции выделяется, результат может быть несколько лучше. Однако нынешняя большая коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ - прим. ТАСС) непопулярна, и это уже спустя семь месяцев после ее формирования", - констатировал он. Как заявил эксперт, коалиция, согласно опросам, "явно не получит парламентского большинства".

Согласно данным опроса, проведенного социологическим институтом INSA с 19 по 22 декабря, Писториус возглавляет рейтинг популярности среди политиков Германии. Второе место занимает премьер-министр Баварии, лидер ХСС Маркус Зёдер. На третьей строчке - премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС). Канцлер ФРГ Фридрих Мерц находится на 17-м из 20 мест.