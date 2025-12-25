Эксперт Юнг считает, что поддержка Мерца рекордно низка

Канцлера ФРГ не смог извлечь выгод из своей должности, подчеркнул немецкий социолог, руководитель исследовательской группы Wahlen

БЕРЛИН, 25 декабря. /ТАСС/. Немецкий социолог, руководитель исследовательской группы Wahlen Маттиас Юнг заявил, что в течение нескольких месяцев уровень удовлетворенности действиями канцлера ФРГ Фридриха Мерца среди населения рекордно низок, глава правительства пока не смог извлечь существенных выгод из занимаемой им должности.

"В течение нескольких месяцев мы фиксируем рекордно низкий уровень удовлетворенности работой Фридриха Мерца. Его рейтинги одобрения также отрицательны, как и до федеральных выборов", - сказал Юнг в интервью газете Der Tagesspiegel. По пятибалльной шкале средние оценки Мерца, по словам эксперта, почти всегда находятся в отрицательном диапазоне. "Он вызывает сильную поляризацию мнений: оставшиеся сторонники блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов [ХДС/ХСС] оценивают его положительно, но большинство относится к нему негативно. Он пока не смог извлечь значительную выгоду из должности канцлера", - констатировал Юнг.

Социолог подчеркнул, что нынешнего канцлера Германии едва ли можно сравнивать с экс-главой правительства Ангелой Меркель (ХДС), о которой положительно отзывались как сторонники консерваторов, так и других партий, и с бывшим канцлером Олафом Шольцем (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ). "Мерц находится у власти всего несколько месяцев, но уже оказался в кризисном режиме", - указал эксперт.

В целом, по мнению Юнга, жители Германии завершают год со смешанными чувствами. "Немцы преимущественно положительно оценивают свою личную ситуацию (это относится и к их собственному экономическому положению), хотя и несколько менее позитивно, чем 5 или 10 лет назад. Однако, когда речь заходит об экономической ситуации в Германии, мы видим пессимистическую оценку и очень негативные ожидания на будущее", - резюмировал он.

6 мая парламент Германии избрал Мерца канцлером во втором туре голосования. В истории ФРГ еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование.

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг после того, как в ноябре прошлого года из-за разногласий по бюджетной и финансовой политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву, распалась правящая коалиция "Светофор". Блок ХДС/ХСС победил по итогам голосования, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% голосов. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия, за которых проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.