Посольство КНР: США не добьются своих целей путем поставок оружия Тайваню

Соединенные Штаты рискуют превратить остров в "пороховую бочку", заявил пресс-секретарь диппредставительства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Планы США по поставкам вооружений на Тайвань не дадут Вашингтону желаемых результатов, заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Он отметил, что не следует недооценивать решимость Китая в вопросах защиты своего суверенитета.

"Сепаратистские силы на острове, выступающие за "независимость Тайваня", пытаются <...> препятствовать воссоединению [острова с материковым Китаем] путем наращивания военной мощи, они растрачивают средства налогоплательщиков на закупки вооружений и рискуют превратить Тайвань в "пороховую бочку". Такие действия не изменят неизбежного краха "независимости Тайваня" и лишь скорее приведут к угрозе военного конфликта в Тайваньском проливе. Для США содействие курсу "независимости" путем вооружения Тайваня приведет лишь к обратному эффекту, а попытки сдерживать Китай с помощью Тайваня обречены на провал", - подчеркнул дипломат. Так он прокомментировал приведенное в опубликованном ранее докладе Пентагона о развитии Вооруженных сил КНР утверждение о том, что Пекин "рассчитывает к концу 2027 года обеспечить возможность вести войну против Тайваня и одержать в ней победу".

Как отметил Лю Пэнъюй, ранее "США открыто объявили о плане продажи больших объемов современных вооружений Тайваню". "Этот шаг серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также ущемляет суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая, подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и дает глубоко ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня". Китай глубоко осуждает это, твердо выступает против этого и незамедлительно выразил американской стороне решительный протест", - подчеркнул он.

"Никому не следует недооценивать твердую волю, огромные возможности властей Китая и китайского народа в том, что касается защиты суверенитета и территориальной целостности", - добавил Лю Пэнъюй. Он отметил, что США следует "незамедлительно прекратить опасные действия, нацеленные на Тайвань". "Китай примет решительные и жесткие меры для защиты своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности", - подчеркнул пресс-секретарь, заверив, что тайваньский вопрос является ключевым для Пекина и "первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать".

МИД КНР ранее заявил, что упомянутый доклад Пентагона намеренно искажает оборонную стратегию Китая и используется как инструмент для провоцирования разлада в отношениях Китая с третьими странами. Глава тайваньской администрации Лай Циндэ в конце ноября опубликовал в американской газете The Washington Post статью, в которой сообщил, что Тайбэй выделит дополнительный бюджет в размере $40 млрд на оборону. Он уточнил, что планирует использовать эти средства для закупки вооружений у США.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. Действующая вашингтонская администрация обещала увеличить темпы поставок оружия и военной техники Тайваню.