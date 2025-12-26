Умер крупный государственный деятель КНДР Ким Чхан Сон

Он долгое время работал на важных постах в партии и государственном аппарате

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын 25 декабря направил венок в знак соболезнования в связи со смертью заведующего отделом Госсовета Ким Чхан Сона. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ЦТАК отмечает, что Ким Чхан Сон был кавалером ордена Ким Ир Сена. Агентство указывает, что Ким Чхан Сон долгое время работал на важных постах в партии и государственном аппарате. "[Он] всегда был стойким и добросовестным, внес особый вклад в защиту авторитета нашей партии и повышение престижа государства за рубежом", - пишет ЦТАК.

Южнокорейское агентство Yonhap отмечает, что Ким Чхан Сон руководил протоколом Ким Чен Ына и курировал подготовку важных дипломатических событий с участием председателя государственных дел за рубежом. В 2018 и 2019 годах он предварительно посещал места проведения саммитов в Сингапуре и Ханое. В 2018 году Ким Чхан Сон побывал в Южной Корее, когда туда на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане приехала делегация КНДР во главе с сестрой лидера страны Ким Ё Чжон. Он же курировал переговоры на рабочем уровне по вопросам протокола перед саммитом КНДР и Республики Корея в апреле 2018 года.

В ноябре стало известно о смерти бывшего председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама, который считался формальным главой народной республики. Он умер в возрасте 97 лет.