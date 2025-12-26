В ВСУ проверят информацию о потере командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе

Украинские солдаты могли оставить на брошенных позициях технику и карты, содержащие важную информацию

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят расследование после получения информации о захвате российскими войсками командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

"По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование", - сказал он изданию "Общественное. Новости".

По словам Волошина, если проверка подтвердит потерю контроля над пунктом, правоохранители откроют уголовное дело. "Также по результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к упомянутым событиям", - добавил он.

Как уточнило издание, ранее в Telegram-каналах распространилась видеозапись, свидетельствующая о захвате командного пункта ВСУ с оставленными на месте ноутбуками, телефонами и картами. Источники издания сообщили, что соответствующие службы начали расследование по факту того, что батальон 106-й бригады территориальной обороны ВСУ покинул командный пункт, оставив личные вещи, которые могут содержать важную информацию.