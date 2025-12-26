Поиски исчезнувшего в 2014 году самолета МН370 возобновят 30 декабря

Их будет вести компания из США Ocean Infinity

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глубоководные поиски исчезнувшего в марте 2014 года самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, возобновятся 30 декабря, их будет проводить американская компания Ocean Infinity.

Как в начале декабря сообщило издание New Straits Times со ссылкой на Министерство транспорта Малайзии, подводные работы будут проводиться в течение 55 дней с перерывами. "Поиски запланированы в районе, в котором, по оценкам, наиболее вероятно обнаружение авиалайнера", - отмечается в заявлении Минтранса.

Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. Никаких следов авиалайнера до сих пор не обнаружено.