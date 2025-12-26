Для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля запросили 10 лет тюрьмы

Из них пять лет рекомендуется назначить за препятствование органам власти при исполнении, три года - за нарушение прав членов кабмина и два года - за подготовку декларации об объявлении военного положения

СЕУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Группа специального прокурора Чо Ын Сока попросила суд назначить бывшему президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю наказание в виде 10 лет тюрьмы по ряду второстепенных обвинений. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Прокуратура рекомендовала назначить пять лет тюрьмы за препятствование органам власти при исполнении. В январе 2024 года Юн Сок Ёль дал указание президентской службе охраны блокировать его арест. Еще три года предлагается назначить за нарушение прав членов кабинета министров - в декабре не все министры были приглашены на совещание, посвященное введению военного положения. Юн Сок Ёль также обвинен в распространении ложных сведений в связи с его обоснованием необходимости военного положения и в попытке уничтожения улик (записей в журнале звонков о состоявшихся телефонных разговорах).

Еще два года тюрьмы прокуроры просят за подготовку декларации об объявлении военного положения. Группа Чо Ын Сока заявила, что Юн Сок Ёль попытался подчинить государственные органы "личным интересам" и что необходимо добиться наиболее сурового наказания за деяния, связанные с военным положением, чтобы подобные события не повторились. Адвокаты бывшего президента настаивают, что вердикт по этому делу следует объявить после основного судебного процесса о мятеже.

Вердикт по этим обвинениям, связанным с препятствованием органам власти при исполнении, ожидается 16 января. 18 января, как предполагается на данный момент, истечет срок заключения Юн Сок Ёля в СИЗО. Бывший президент выступает в роли подсудимого еще в трех крупных процессах, в том числе по делу о мятеже в связи с введением военного положения в нарушение конституции. Уголовный кодекс Республики Корея предусматривает наказание за это преступление вплоть до смертной казни, но она не используется с 1997 года.

24 декабря группа специального прокурора Мин Чжун Ги, которой вверены дела бывшей первой леди, предъявила Юн Сок Ёлю еще одни обвинения - в нарушении закона о финансировании политических кампаний. В связи с тем, что один из южнокорейских беспилотников разбился в Пхеньяне, экс-президент обвинен в пособничестве неприятелю.