ЕК: ЕС должен отстаивать свою систему регулирования, не поддаваясь давлению США

Это необходимо, чтобы поддерживать конкурентоспособность на мировом уровне, считает зампредседателя Еврокомиссии Тереса Рибера

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии Тереса Рибера заявила о необходимости для Европы решительно отстаивать свою систему регулирования, не поддаваясь давлению США, чтобы оставаться конкурентоспособной на мировом уровне.

"Если мы потеряем свою идентичность, свои ценности, доверие нашего народа, мы не сможем вести переговоры или преодолевать препятствия", - заявила еврокомиссар, ответственная за вопросы конкуренции, в интервью газете Financial Times.

"Под угрозой оказались "зеленая" и цифровая повестка дня, которые являются главными двигателями конкурентоспособности", - отметила она, касаясь тарифной политики американской администрации, а также действий групп лоббирования внутри ЕС. Брюссель должен, как считает она, придерживаться своих цифровых правил и "зеленых" стандартов, одновременно "углубляя единый рынок, чтобы обеспечить конкурентоспособность сообщества в глобальной экономической гонке".

Высказывания Риберы, "ведущего социалиста в исполнительном органе ЕС, прозвучали на фоне стремления правоцентристского руководства угодить Вашингтону и европейским промышленникам путем введения множества новых правил", говорится в публикации. "Бывали моменты, когда <...> и мне нужно было встать и сказать: извините, но мы не собираемся отменять наши правила только потому, что они вам не нравятся", - сказала Рибера.

"Посредством регулирования мы создаем эти высокие стандарты, и нет ни одного игрока на европейском рынке, который бы не понимал <...>, что благодаря этим высоким стандартам он может улучшить свое конкурентное положение", - добавила Рибера.