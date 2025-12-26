В Румынии возобновили дело по факту провоза Киевом незадекларированного оружия

По данным портала Profit.ro, уголовное дело было прекращено в марте 2025 года с формулировкой, что Украина "была морально вынуждена принимать исключительные меры" для перевозки товаров, необходимых в контексте вооруженного конфликта

БУХАРЕСТ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Румынии возобновили уголовное дело по факту провоза Украиной партии оружия, которая не была задекларирована на таможне, а сама поставка не была лицензирована румынскими органами. Об этом сообщил портал Profit.ro.

По его данным, в конце 2024 года румынская таможня выявила в порту Констанцы несколько контейнеров со 150 пулеметами SAR 127 с триногами турецкой компании Sarsilmaz. Тогда было возбуждено уголовное дело, однако оно было прекращено в марте 2025 года с формулировкой, что Киев "был морально вынужден принимать исключительные меры <...> для перевозки товаров, необходимых им в контексте вооруженного конфликта".

В постановлении о возобновлении уголовного дела говорится, что хотя доставка и была осуществлена "по прямому приказу министерства обороны Украины, в транспортных документах <...> были указаны недостоверные данные о перевозимом грузе", что создало опасную ситуацию с угрозой безопасности в черноморском регионе и поставило под удар безопасность Румынии. Отмечается, что стоимость груза составляла $2,9 млн.