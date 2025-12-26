Зеленский заявил, что договорился о встрече с Трампом

По словам Владимира Зеленского, переговоры должны состояться в ближайшее время

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что достигнута договоренность о встрече с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни.

"[Секретарь Совбеза Украины] Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне - с президентом Трампом в ближайшее время", - написал Зеленский в Telegram-канале.

25 декабря Зеленский сообщил, что вместе с командой поговорил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. По словам Зеленского, разговор длился почти час, обсуждались идеи, касающиеся "форматов, встреч и выбора времени". Он добавил, что Умеров вскоре проведет еще один разговор с Уиткоффом и Кушнером.

В пятницу газета Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Зеленский, предположительно, отправится на переговоры в США 28 декабря. Встреча может пройти в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида).