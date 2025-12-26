Камбоджа заявила об атаке тайских истребителей и бронетехники

Пресс-секретарь камбоджийского Министерства национальной обороны генерал-лейтенант Мали Сочхеат сообщила о бомбардировке в районе деревни Чукчей

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Тайские танки и бронетранспортеры вторглись в пятницу в деревню Чукчей камбоджийской провинции Бонтей-Миенчей после того, как истребители F-16 ВВС Таиланда подвергли район интенсивной бомбардировке. Об этом пишет газета Khmer Times со ссылкой на пресс-секретаря Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенанта Мали Сочхеат.

По ее словам, с раннего утра 26 декабря тайские истребители F-16 осуществили серию атак в районе деревни Чукчей, сбросив на нее порядка 40 бомб. После мощных авиаударов вооруженные силы Таиланда продолжили агрессию против суверенной территории Камбоджи, направив в деревню Чукчей пехоту и бронетехнику, указала Сочхеат.

Ранее Khmer Times сообщала, что в результате ударов таиландской артиллерии и авиации по камбоджийским приграничным районам погибли 30 мирных жителей и около 100 получили ранения. Ожесточенные обстрелы территории Камбоджи вынудили почти 640 тыс. граждан покинуть свои дома.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того, как в течение нескольких дней таиландские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне, а таиландские военные в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.