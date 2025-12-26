Таиланд осудил применение Камбоджей противопехотных мин в ходе конфликта

Таиландский МИД призвал камбоджийскую сторону сотрудничать в совместных гуманитарных усилиях по разминированию вдоль границы

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 26 декабря. /ТАСС/. Таиланд осудил применение ВС Камбоджи противопехотных мин в ходе пограничного конфликта между странами. Об этом сообщил таиландский МИД, комментируя инцидент, в результате которого в четверг двое таиландских военных подорвались на мине ПМН-2 в районе древнего храмового комплекса Та Квай в провинции Сурин.

"Район храма Та Квай находится на территории Таиланда, успешно освобожденной таиландской стороной. В настоящее время предпринимаются усилия по обеспечению безопасности посредством осмотра местности и операций по разминированию, в ходе которых было обнаружено большое количество мин в этом районе. Кроме того, инспекция территории, прилегающей к месту инцидента, выявила установку еще четырех противопехотных мин ПМН-2, установленных последовательно вдоль маршрута передвижения войск. <...> Таиланд решительно осуждает продолжающееся использование Камбоджей противопехотных мин, что является нарушением суверенитета и территориальной целостности Таиланда, а также Совместной декларации Таиланда и Камбоджи. Такие действия также нарушают обязательства по Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавская конвенция), участником которой является Камбоджа", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

"Таиланд призывает Камбоджу немедленно прекратить действия, нарушающие Конвенцию, и сотрудничать в совместных гуманитарных усилиях по разминированию вдоль границы, чтобы предотвратить потери как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения. Мы также настоятельно призываем Камбоджу продемонстрировать подлинную приверженность возвращению на путь мира", - указано в сообщении МИД.

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.