AIC: Саудовская Аравия ударила по позициям сепаратистов в Йемене

Члены Южного переходного совета находились в провинции Хадрамаут

ДОХА, 26 декабря. /ТАСС/. ВВС Саудовской Аравии нанесли удары по позициям сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) в провинции Хадрамаут, которая расположена на востоке Йемена. Об этом сообщил близкий к ЮПС телеканал AIC.

По его сведениям, атаке подверглись силы ЮПС, дислоцированные в долине Нахб. Информация о пострадавших не приводится. Комментариев со стороны Эр-Рияда или сепаратистов пока не поступало.

9 декабря председатель лояльного ОАЭ ЮПС Айдарус аз-Зубайди объявил об установлении контроля над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Он отметил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. 25 декабря МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией, призвав ЮПС вывести силы из этих регионов. Ранее заместитель министра иностранных дел международно признанного правительства Йемена Мустафа Ахмад Нуаман предупреждал, что Эр-Рияд проявляет выдержку в отношении ЮПС, однако в случае обострения ситуации реакция королевства может быть жесткой.