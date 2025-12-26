Экс-главу СБУ Харьковской области повторно задержали

Романа Дудина обвиняют в захвате власти

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Роман Дудин при попытке выхода из СИЗО под залог по делу о госизмене повторно задержан по новому обвинению в захвате власти. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

В мае 2022 года Владимир Зеленский после поездки в Харьковскую область уволил Дудина. Тогда Зеленский обвинил его в бездействии при защите города, а на следующий день Дудин потребовал опровержения и извинений от Зеленского. В сентябре того же года Дудина задержали, его обвинили в госизмене и оставлении места службы.

Как сообщило ГБР в Telegram-канале, Дудин внес залог в размере более $100 тыс. по делу о госизмене, однако при попытке выйти из-под стражи сотрудники ГБР снова задержали его уже по новому делу. Дудина обвинили в организации незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации и попытке отстранить от работы ее руководство в феврале 2022 года.

По этому делу экс-главе СБУ по Харьковской области теперь грозит от пяти до 10 лет тюрьмы. Суд должен избрать ему новую меру пресечения.