В Минске назвали власти в Киеве непредсказуемыми

Спрогнозировать, чем закончится конфликт на Украине, сложно, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Спрогнозировать, чем закончится конфликт на Украине, сложно, поскольку киевские власти ведут себя непредсказуемо. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Как и чем он (конфликт - прим. ТАСС) завершится, трудно спрогнозировать. Ведь там агрессивное и даже непредсказуемое руководство. Они прямо говорят [о Белоруссии], что мы соагрессоры. Разные у них мнения ходят - надо, не надо по нам удары наносить", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".