Глава ЦИК Украины предсказал много сложностей при возможной подготовке к выборам

Сергей Дубовик сообщил, что придется увеличить количество избирательных участков за границей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Процесс подготовки к возможным выборам на Украине потребует решения множества сложных вопросов, заявил председатель ЦИК страны Сергей Дубовик.

"При подготовке выборов будет много технических сложностей. К примеру, придется увеличить количество избирательных участков за границей. Сейчас их 100. Мы рассчитывали предварительно, что их надо увеличить в три раз, а возможно, их придется увеличить в 10 раз", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале издания "Страна".

Кроме того, по словам Дубовика, потребуется решить вопрос с избирательными урнами в стране пребывания избирателей. Украинское законодательство запрещает использовать урны другой страны, "эти ящики должны быть одинаковыми", пояснил он.

"Также, - продолжил Дубовик, - нужно подумать о различных технических приспособлениях", к примеру, накладных трафаретах, чтобы могли голосовать лица с нарушениями зрения. То есть надо решить еще много технических вопросов - как и где открыть избирательные участки, как передать туда различную документацию и так далее, сказал он.

26 декабря на Украине на первое заседание соберется рабочая группа по подготовке к выборам во время военного положения и в послевоенный период. По словам первого заместителя спикера Верховной рады, главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, в ее состав вошли около 60 человек.

Накануне в интервью YouTube-каналу "Новости Live" советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не сможет профинансировать проведение выборов, это должны сделать другие страны. При этом он заметил, что рабочая группа и ЦИК должны сначала подсчитать сумму, в которую это обойдется, так как в украинский бюджет заложены другие приоритетные расходы, в частности на милитаризацию.

Ситуация с выборами

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до отмены военного положения. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил хозяин Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.