Рютте не считает, что ЕС следует обрести независимость от США в вопросах обороны

Глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер ранее заявил, что Евросоюз больше не может положиться на американцев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP/ Virginia Mayo

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не видит необходимости в том, чтобы Евросоюз стал независимым от США в вопросах обороны.

"Вполне логично, что мы шаг за шагом берем на себя больше ответственности за оборону Европы, но на одной стороне с США, которые полностью поддерживают НАТО, остаются в альянсе и в Европе", - заявил он в интервью агентству DPA. "Когда мы говорим о Европе и НАТО, то это больше, чем ЕС", - отметил генсек.

Рютте напомнил в этом контексте о решениях летнего саммита НАТО в Гааге, на котором члены альянса договорились повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП к 2035 году. "Я считаю, что до сегодняшнего дня это один из самых крупных внешнеполитических успехов президента [США Дональда] Трампа", - сказал он.

Ранее глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Христианско-социальный союз) заявил, что ЕС больше не может положиться на американцев и призвал превратить Евросоюз в "европейскую НАТО".