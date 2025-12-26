Израиль атаковал цели "Хезболлах" в Ливане, включая лагерь спецназа "Радван"

В частности, ЦАХАЛ поразил лагерь спецназа "Радван"

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по тренировочному лагерю сил специального назначения "Радван", складам оружия и военным объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ нанес удары по тренировочному лагерю, используемому силами "Радван" для проведения учений и обучения террористов, а также для подготовки атак против солдат и израильских мирных жителей. В рамках подготовки террористов на этом объекте они проходили обучение по применению различных видов оружия", - говорится в заявлении. Кроме того, были нанесены удары по "складам оружия", "военным сооружениям" и "террористическим объектам" движения "Хезболлах", добавили в пресс-службе.

Израильские военные отметили, что наличие подобных военных объектов и проведение учений "являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня. "Армия обороны Израиля продолжит действовать для устранения любой угрозы", - резюмировали в пресс-службе.