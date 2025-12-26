В МО Белоруссии назвали размещение "Орешника" реакцией на действия Запада

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что время покажет, как эта мера дальше повлияет

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Размещение на территории Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешник" стало ответной реакцией на агрессивные действия западных оппонентов. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

"Больше года [назад] на нашей территории размещено ядерное тактическое оружие. Буквально недавно оно было обновлено. И крайняя выполненная задача наших глав государств - комплекс "Орешник" размещен на нашей территории", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

По словам главы ведомства, это реакция Минска на агрессивные действия оппонентов. "На их заявления, что они собираются с нами воевать. Как оно дальше повлияет [на ситуацию], покажет время. Мне кажется, что придут разумные политики, как наш президент, президент России, [председатель] КНР. Те люди, которые прекрасно понимают, что не нужно бряцать этим оружием. Это не приведет ни к чему хорошему", - отметил министр.