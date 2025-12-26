Додон рассказал, как завершение конфликта на Украине скажется на Молдавии

Лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов считает, что это положительно отразится на экономике, социальной сфере и безопасности в республике

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Завершение войны на Украине положительно скажется на экономике, социальной сфере и безопасности как в Молдавии, так и в регионе в целом. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"2026 год будет для нас, для молдаван, лучше 2025-го. Надеемся на завершение войны на Украине, что положительно скажется на сферах безопасности, экономики, социальной сфере в регионе. Думаю, что вследствие этого и, возможно, смены власти в соседней стране, Зеленский потянет за собой на дно и Майю Санду. "Красные карточки" последних недель показывают, что Запад будет смотреть иначе на все беззакония, творимые нынешним режимом", - сказал Додон в эфире телеканала "Эксклюзив ТВ".

Ранее Додон отмечал, что в последнее время с Запада следуют публичные предупреждения молдавской власти: госсекретарь США Марко Рубио отказался от запланированной встречи со спикером парламента Молдавии Игорем Гросу во время его визита в Вашингтон, осенью МВФ приостановил финансирование Молдавии, в декабре стало известно, что официальные переговоры о вступлении Молдавии в ЕС не были начаты, как обещали власти на выборах в парламент, а международные организации указали на преследование оппозиции, запреты СМИ и другие нарушения со стороны властей в ходе голосования. Кроме того, США уже больше года не назначают своего посла в Кишиневе.