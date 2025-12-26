Гунба: экономическое развитие Абхазии связано с сотрудничеством с Россией

Президент республики назвал углубление сотрудничества с РФ гарантией безопасности страны

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 26 декабря. /ТАСС/. Будущее Абхазии, ее экономическое и политическое развитие неразрывно связаны с углублением сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Абхазии Бадра Гунба, выступая с первым посланием к парламенту республики о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства в предстоящем году и в ближайшей перспективе.

"Укрепление и развитие абхазской государственности - это, в первую очередь, крепкие институты власти и гражданского общества, высокое качество государственного управления, современные вооруженные силы, эффективные правоохранительные органы и судебная система, развитие экономики и социальной сферы. Будущее нашей страны, ее экономическое и политическое развитие неразрывно связано с углублением сотрудничества с Российской Федерацией. Укрепление союзнических отношений между нашими странами - ключевая гарантия нашей безопасности, фундамент устойчивого развития и важнейшее условие для продвижения Республики Абхазия на международной арене", - сказал президент.

Гунба отметил важность повышения эффективности государственного управления, по его словам, экономическое развитие - это базис, на котором строится вся жизнедеятельность государства. "Без прочной экономической основы невозможно достижение ни одной из поставленных целей. Мы будем принимать действенные меры, способные придать новый импульс как отраслевому развитию, так и сбалансированному развитию территорий", - сказал президент.

Гунба напомнил, что страна вступила в 2025 год "после очередных серьезных политических испытаний на прочность государственных институтов и общества, которые привели к внеочередным президентским выборам". "Политический кризис, который пережила республика, выявил как уязвимость системы государственного управления, так и зрелость общества, его стремление к сохранению мира и стабильности в нашей стране. <…> Только в рамках собственного независимого государства мы можем сохранить наш язык, самобытную культуру, историческую память и национальную идентичность. Иными словами - сохранить себя как народ, но, все эти задачи невозможно решить без прочного фундамента нашей государственности", - подчеркнул он.