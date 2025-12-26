Додон: Санду и ее партия теряют поддержку Запада

Бывший президент Молдавии прокомментировал критику в адрес главы государства и ее правительства со стороны США и ЕС

Редакция сайта ТАСС

Президент Республики Молдова Майя Санду © AP Photo/ Andreea Alexandru

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) теряют поддержку Запада, который их привел к власти. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя критику в адрес Санду и ее правительства со стороны США и ЕС.

"Решение МВФ прекратить финансирование Молдовы и тот факт, что переговоры о вступлении в ЕС не начались в обозначенный срок, - это "красная карточка" Запада режиму Майи Санду. И это только начало. Санду и ПДС стремительно теряют поддержку тех, благодаря кому они пришли и до сих пор удерживались у власти, но они пытаются делать хорошую мину при плохой игре, заявляя, что "справимся мы и без денег от МВФ". В следующем году нас ждут серьезные вызовы и изменения, и они точно не укрепят политические позиции нынешней власти", - сказал Додон в эфире телеканала "Эксклюзив ТВ".

Ранее Додон также указал на другие предупреждения со стороны Запада молдавской власти. США уже больше года не назначают своего посла в Кишиневе, а Марк Рубио отказался от запланированной встречи со спикером парламента Молдавии Игорем Гросу во время его визита в Вашингтон. А международные организации указали на преследование оппозиции, запреты СМИ и другие нарушения со стороны властей в ходе прошедших осенью выборов в парламент.