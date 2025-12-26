Военные Таиланда взяли под контроль ключевые районы в Сакэу

Вооруженные силы страны готовятся занять позиции вдоль линии фронта, сообщили в первом военном округе Сухопутных сил королевства

БАНГКОК, 26 декабря. /ТАСС/. Армия Таиланда установила контроль над ключевыми районами в таиландской провинции Сакэу в ходе пограничного конфликта с Камбоджей. Об этом говорится в сообщении первого военного округа Сухопутных сил Таиланда.

"Оперативная группа "Бурафа" взяла под контроль Бан-Кхлонг-Пхэнг, Бан-Нонг-Яа-Кеу и Бан-Нонг-Чан. Военные готовятся занять позиции вдоль линии фронта и будут оказывать огневое воздействие в ответ на наступательные действия, чтобы контролировать данный район и удерживать свои позиции", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Таиланда 8 декабря объявили о начале операции группы "Бурафа" по возвращению суверенной территории в провинции Сакэу, которая граничит с Камбоджей. МИД Таиланда ранее призвал Камбоджу прекратить расширение поселений в этой провинции с захватом таиландской территории и потребовал вывести с нее камбоджийских граждан.

В деревне Бан-Нонг-Чан в Сакэу находится камбоджийское поселение. Во время Кампучийско-вьетнамского конфликта в 1979 году там проживали порядка 13 тыс. беженцев. После завершения боевых действий некоторые из них так и осели там. Правительство Таиланда в то время поощряло их интеграцию. Впоследствии Камбоджа заявила о своих правах на эту территорию.

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.