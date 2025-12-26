Гунба назвал сотрудничество с РФ основой внешнеполитического курса

Российская Федерация является стратегическим союзником Абхазии, отметил президент республики

СУХУМ, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество Абхазии и Российской Федерации является безальтернативной основой внешнеполитического курса абхазского государства. Об этом заявил президент Абхазии Бадра Гунба, выступая с первым посланием к парламенту республики о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства в 2026 году и в ближайшей перспективе.

"Российская Федерация является стратегическим союзником Республики Абхазия, гарантом нашей безопасности и ключевым партнером в социально-экономическом развитии. Как президент Республики Абхазия, я рассматриваю абхазо-российское сотрудничество как безальтернативную основу внешнеполитического курса нашего государства. Позиция нашего народа неизменна: укрепление и развитие всестороннего стратегического партнерства с Российской Федерацией отвечает коренным национальным интересам Абхазии", - сказал президент.

Гунба отметил, что при его личной координации "будет обеспечено выполнение всех двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, а также выработка новых форм сотрудничества, направленных на устойчивое развитие Республики Абхазия и дальнейшее международное признание независимости республики". Он подчеркнул, что финансовая, инвестиционная и экспертная поддержка России остается для Абхазии важнейшим фактором модернизации инфраструктуры, социальной сферы и экономики страны. "Я рассматриваю свою президентскую миссию в том числе как обеспечение максимальной эффективности использования этой поддержки в интересах граждан Абхазии", - сказал он.

Гунба сообщил, что неоднократные встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным способствовали ускоренному решению целого ряда чувствительных для граждан Абхазии вопросов, в том числе вступлению в силу соглашения об урегулировании двойного гражданства, решению проблемы с получением российских пенсий через банковские карты, реализации крупных проектов в области здравоохранения и развитию других направлений двусторонних отношений.

О регионах России

Гунба сообщил, что существенно расширяется сотрудничество в формате развития торгово-экономических, научно-технических, научно-образовательных и культурных связей с субъектами Российской Федерации. В 2025 году, по его словам, география российских регионов, с которыми были заключены соглашения о сотрудничестве, расширилась. "Наши друзья и партнеры в России - Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Самарская, Псковская, Брянская области, Башкирия, Татарстан, Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Республики Северного Кавказа - Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Осетия. Мы придаем важное значение прямым контактам между абхазскими и российскими регионами и будем всячески содействовать их развитию. Ждем и приглашаем к сотрудничеству другие регионы и города России", - сказал президент Абхазии.