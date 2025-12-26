Arise: США ударили по мирному району Нигерии, где никто не слышал о террористах

Пока ничего не известно о возможных пострадавших

ХАРАРЕ, 26 декабря. /ТАСС/. Объявленный президентом США Дональдом Трампом удар по целям экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Нигерии пришелся по району, где местные жители не слышали о террористах по крайней мере последние 10 лет. Об этом сообщил корреспондент нигерийского телеканала Arise Насиру Сулейман из района Тамбувал в северо-восточном штате Сокото, который фигурировал в качестве цели удара в заявлении президента Трампа.

По его словам, жители деревни Джабо проснулись минувшей ночью от звука падения и взрыва авиабомбы. Пока ничего не известно о возможных пострадавших как среди мирного населения, так и среди боевиков.

Телеканал отмечает, что в Нигерии до сих пор официально не объявлено о том, кто и какими средствами наносил удар по террористам ИГ. МИД и МО Нигерии ограничились заявлениями о совместной с США операции. Сообщения ТВ о заявлении Трампа сопровождались кадрами о запуске ракет с некоего неназванного военного корабля в неизвестном районе. Сведения из штата Сокото говорят о возможной бомбардировке с воздуха.

Аналитик телеканала Arise и уроженец штата Сокото Махмуд Джега выразил удивление, что в качестве цели были выбраны места в его штате, а не в штате Борно, где с 2009 года действует экстремистская группировка "Боко харам", присягнувшая на верность ИГ. Там же расположен обширный лесной массив Самбиса, где преступники устраивают свои укрытия и прячут заложников.

Газета Nigerian Tribune, со своей стороны, отмечает, что объявление о совместных ударах нигерийских и американских военных вызвало бурю дебатов в обществе. Часть пользователей соцсетей приветствуют решительные меры по борьбе с терроризмом, другие опасаются, что вместо реальных преступников пострадают мирные люди, третьи выражают удивление, почему нигерийские правоохранительные органы, располагающие всеми необходимыи средствами, не в состоянии самостоятельно победить терроризм.

Ранее 26 декабря президент США Дональд Трамп заявил о нанесении удара по боевикам ИГ в Нигерии. Затем директор службы информации Министерства обороны Нигерии генерал-майор Самаила Уба сказал, что речь идет об операции, проведенной ВС Нигерии во взаимодействии с США на основании собранной разведкой информации. Официальный представитель МИД Нигерии Кимиеби Эбиенфа заявил в коммюнике, что Нигерия "осуществляет стратегическое взаимодействие с США в обмене разведывательной информацией и в других формах сотрудничества в соответствии с международным правом".