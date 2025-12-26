Политолог Кориненко связал приговоры руководителям Гагаузии с давлением Кишинева

По словам аналитика, "создается впечатление, что это запугивание"

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Приговоры главе Гагаузии Евгении Гуцул и экс-спикеру парламента Дмитрию Константинову являются подтверждением давления на автономию со стороны президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Об этом заявил в эфире телеканала "Первый в Молдове" политический аналитик Александр Кориненко.

"Довольно жесткие приговоры в отношении Дмитрия Константинова и Евгении Гуцул - политические маркеры той политической системы, которая была создана за последние 5 лет. И все это время кишиневские власти давили на регион, он продолжает оставаться для официального Кишинева крепостью, в которую [они] не могут войти", - сказал Кориненко. Он заметил, что ни один из руководителей Молдавии не поздравил 23 декабря гагаузов с 31-й годовщиной образования автономии.

"Делается вид, что автономии не существует. Создается впечатление, что это запугивание. То есть следующий человек, который займет эти высокие посты в автономии, очевидно, должен знать, что если он будет не согласен с основной линией партии, то его будет ждать та же участь", - подчеркнул Кориненко.

Константинова приговорили в пятницу к 12 годам тюрьмы, обвинив в финансовых нарушениях. Он не признал свою вину, заявив журналистам, что подвергается давлению со стороны правоохранительных органов, которые, по его словам, добиваются отставки с поста главы Гагаузии Гуцул, которая осуждена на семь лет тюрьмы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". Гуцул отвергла все обвинения и оспорила приговор, заявив, что за решением суда стоит Санду и ее правящая Партия действия и солидарности. В настоящее время, пока продолжается судебный процесс, Гуцул остается главой автономии, но находится в тюрьме.

В конце октября Гагаузию посетил руководитель Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, который встретился с Константиновым, после чего тот подал в отставку, объяснив это решение ухудшением здоровья.

Отношения руководства Молдавии с Гагаузией обострились после победы на выборах в 2023 году Гуцул, заявившей о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией и подвергшей критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит Санду и ее правительство. В Кишиневе попытались объявить выборы незаконными, однако парламент Гагаузии выразил солидарность с Гуцул, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.