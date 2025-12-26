ЮАР намерена построить АЭС в сотрудничестве с Россией

Соответствующий меморандум находится на завершающей стадии подготовки, заявила замглавы МИД республики Анна Танди Морака

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. ЮАР намерена построить атомную электростанцию (АЭС) в сотрудничестве с Россией, соответствующий меморандум находится на завершающей стадии подготовки. Об этом заявила ТАСС заместитель министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Анна Танди Морака.

"Да, мы изучаем возможность строительства АЭС в Южной Африке. Был принят ряд усилий на этом направлении. Наше министерство энергетики вело взаимодействие насчет этого с коллегами в России. И я полагаю, на данный момент они находятся на завершающей стадии подготовки к подписанию меморандума о том, как приступить к практической реализации имеющихся договоренностей", - сказала она, отвечая на вопрос, рассматривает ли южноафриканская сторона возможность строительства АЭС в сотрудничестве с Россией.

"Поэтому мы с нетерпением ожидаем такого рода сотрудничества, которое поможет нам в ближайшем будущем решить проблему доступности энергии в стране - разумеется, во многом опираясь на Россию и ее экспертизу в области атомных источников энергии", - добавила Морака.

По ее словам, ЮАР будет в значительной степени полагаться на Россию в предоставлении навыков и экспертизы по мирному атому. "Министерство энергетики ЮАР предпринимало попытки создать в стране возобновляемые источникиэнергии в виде мирного атома. И мы будем в значительной степени полагаться на Россию в том, чтобы она предоставила навыки и экспертизу на этом направлении. Потому что, как вы знаете, энергетический сектор Южной Африки сталкивался с проблемами до такой степени, что на протяжении значительной части предыдущих лет нам приходилось прибегать к веерным отключениям потребителей от электросети. Только сейчас, когда мы ввели возобновляемые источники энергии в национальную энергосеть, мы смогли обслуживать наши домохозяйства и поддерживать освещение в стране, а также обеспечивать ведение бизнеса в обычном режиме без каких-либо перебоев", - продолжила замглавы МИД ЮАР.

Она также призвала компании в России рассматривать Южную Африку как приоритетное направление для инвестиций в инициативы в сфере атомной энергетики. "Мы ждем, что они изучат нашу нормативно-правовую базу, которая регулирует сферу международными инвестициями и будут открыты рассмотреть, как мы можем укрепить потенциал друг друга в сфере атомной энергетики", - заключила Морака.