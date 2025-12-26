ЮАР призывает не дать США устанавливать правила участия во встречах G20

Замглавы МИД республики Анна Танди Морака отметила, что задача членов Группы двадцати вступиться за Южную Африку

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. ЮАР призывает не позволить США устанавливать правила участия во встречах Группы двадцати (G20) и отстранять от них страны по своему усмотрению. Об этом заявила ТАСС заместитель министра иностранных дел и сотрудничества республики Анна Танди Морака.

"Мне необходимо особо подчеркнуть тот факт, что государства - члены G20 не должны допустить создания ошибочного прецедента, при котором отдельное государство - член будет выбирать и решать, приглашать ли ему одного из основателей Группы двадцати, - указала замминистра. - Мы не должны позволить США сейчас в одностороннем порядке решать и выбирать, кто должен участвовать в мероприятиях G20, а кто - нет. Сейчас задача членов Группы двадцати - внести свой вклад в разрешение этой ситуации и вступиться за Южную Африку".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился не приглашать представителей Южно-Африканской Республики на мероприятия по линии G20, которые пройдут в 2026 году в штате Флорида, а также прекратить финансовую поддержку этой страны.

Танди Морака напомнила, что ЮАР "с самого начала своего председательства G20 всегда приглашала американских представителей на мероприятия по различным трекам, вплоть до саммита". "Именно США решили не присутствовать на них в том формате, в котором мы ожидали", - уточнила она.

Саммит Группы двадцати прошел 22-23 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Участие в нем принимали все страны G20 за исключением США. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Соединенные Штаты займут место председателя G20 с 1 декабря 2025 года на последующие 12 месяцев. Как планируется, саммит Группы двадцати в 2026 году состоится во Флориде.