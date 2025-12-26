Замглавы МИД ЮАР: Африке нужны инновации РФ по безопасности и миротворчеству

Анна Танди Морака отметила, что Африке "необходимо укреплять механизмы безопасности и обороны", так как по причине непрекращающихся конфликтов люди вынуждены покидать свои дома

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Африке необходимо партнерство с Россией, которое даст возможность обрести необходимые инновации и навыки в вопросах обеспечения безопасности и миротворчества на континенте. Об этом заявила ТАСС заместитель министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Анна Танди Морака.

Она обратила внимание, что сегодня как никогда Африке "необходимо укреплять механизмы безопасности и обороны", так как по причине непрекращающихся конфликтов люди вынуждены покидать свои дома.

"А для того, чтобы сделать это, нам необходимо наше партнерство с РФ, которое поможет нам обрести инновации и навыки в вопросах безопасности и миротворческих усилий на континенте, направленных на установление стабильности", - подчеркнула замглавы МИД ЮАР.

Значимый вклад в миротворческих усилиях

Анна Танди Морака также отметила, что республика продолжит участвовать в работе Совета Безопасности ООН, потому что у нее "есть значительный опыт в вопросах мирного разрешения конфликтов".

"Мы делали это в Бурунди. Сегодня Бурунди является мирной страной благодаря нашим усилиям, - заметила дипломат. - Сейчас мы делаем это в ДРК - Демократической Республике Конго. Мы вносим вклад, направляя войска, чтобы обеспечить прекращение продолжающегося конфликта между ДРК и Руандой".

"Мы настоятельно призываем к миру и стабильности на африканском континенте", - констатировала она.

О ситуации в ДРК

Нынешний кризис на востоке ДРК был спровоцирован расширением четыре года назад активности повстанческих группировок, крупнейшей среди которых является М23. Повстанцы захватили на востоке страны более 100 городов и населенных пунктов, включая административные центры провинций Северное Киву и Южное Киву. На занимаемых ими территориях были созданы местные органы власти, которые не подчиняются конголезскому правительству. Правительство ДРК обвиняет соседнюю Руанду в оказании помощи М23.