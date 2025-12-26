Очередная партия Су-30СМ2 прибыла из России в Белоруссию

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Очередная партия российских истребителей Су-30СМ2 прибыла на один из белорусских аэродромов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации полковник Александр Беляев отметил, что "прибытие новой авиационной техники стало уже доброй традицией: парк ее неуклонно обновляется". "Скоро эти самолеты пройдут техническое изучение в авиационной базе и максимум через две недели заступят на защиту нашей любимой родины в воздушном пространстве", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

По словам Беляева, "это не крайняя партия: в дальнейшем будет поступать новая техника". Он рассказал, что это "самолет-истребитель, который соответствует всем требованиям, предъявляемым к авиационной технике такого класса", "летать на нем - это настоящее счастье".

Ранее в декабре командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики Андрей Лукьянович рассказал, что в этом году белорусские военные уже получили новые ЗРК "Тор-М2", Су-30СМ2 и вертолеты Ми-35М, закупаются РЛС "Восток", "Роса". В августе очередная партия российских самолетов Су-30СМ2 была доставлена на один из аэродромов Белоруссии. Предыдущая партия многофункциональных истребителей прибыла на один из аэродромов республики в конце мая. Самолеты были поставлены в рамках военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Россией для повышения возможностей военно-воздушных сил по обеспечению безопасности республики в воздушном пространстве.