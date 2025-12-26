ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Сообщник Миндича Цукерман назвал коррупционный скандал "политической историей"

Украинский бизнесмен утверждал, что ничего не знает ни о каком обналичивании денег, в котором его обвиняют, и не знаком с фигурантами дела
12:18

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Александр Цукерман, фигурирующий в коррупционном скандале вокруг друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, считает обвинения в свой адрес "политической историей", сфабрикованной антикоррупционными ведомствами для оказания давления на Украину.

Корреспонденты издания "Украинская правда" отыскали Цукермана в Израиле, куда он выехал за несколько дней до предъявления обвинений. Корреспондент задавал вопросы на украинском языке, а тот отвечал на русском. Бизнесмен заявил, что его якобы никто не предупреждал о готовящемся деле.

Цукерман принялся утверждать, что ничего не знает ни о каком обналичивании денег, в котором его обвиняют, и не знаком с фигурантами дела. "Это политическая история <...>, сказал он. - Создали кино, показали этот фильм, чтобы взорвать ситуацию, чего-то добиться от нашей страны".

Бизнесмен также выразил мнение, что антикоррупционные ведомства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) "все выдумали". Он также подтвердил, что готов вернуться на Украину, но сначала ему надо "разобраться с делами" в Израиле.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил. 

