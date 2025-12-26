Миндич заявил, что находится под большим давлением
12:23
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Владимир Зеленского, заявил, что находится под большим давлением.
Ранее журналисты издания "Украинская правда" отыскали в Израиле его, а также Александра Цукермана, фигурирующего в коррупционном скандале.
"Я сегодня нахожусь в Израиле, я сегодня перевез свою семью и нахожусь под большим давлением, это не самое лучшее время для меня", - сказал Миндич на русском языке журналисту издания Михаилу Ткачу.