Миндич заявил, что находится под большим давлением

Бизнесмен сообщил, что перевез в Израилю всю свою семью
12:23

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Владимир Зеленского, заявил, что находится под большим давлением.

Ранее журналисты издания "Украинская правда" отыскали в Израиле его, а также Александра Цукермана, фигурирующего в коррупционном скандале.

"Я сегодня нахожусь в Израиле, я сегодня перевез свою семью и нахожусь под большим давлением, это не самое лучшее время для меня", - сказал Миндич на русском языке журналисту издания Михаилу Ткачу. 

